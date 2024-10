De legislatuur 2018-2024 in Hamme

Het centrum van Hamme heeft de afgelopen legislatuur een ferme transformatie ondergaan. Er is een nieuw administratief centrum met ondergrondse parking. En ook het vernieuwde Marktplein en de gloednieuwe creatieve campus springen in het oog. Toch hadden ze op vlak van veiligheid de handen vol in Hamme, vooral het Tweebruggenplein zorgde voor kopzorgen. In het laatste jaar van de legislatuur moest Herman Vijt na 13 jaar noodgedwongen de sjerp doorgeven aan Ann Verschelden. Vijt herstelde nooit volledig van een coronabesmetting.