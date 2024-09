Eén ding is zeker. Burgemeester Veerle Baeyens zal zichzelf niet opvolgen als burgemeester in Haaltert. Zij stond de voorbije jaren meermaals in het oog van de storm. Eerst waren er vermoedens rond machtsmisbruik. Daarna werd ze verdacht van mogelijke subsidiefraude en belangenvermenging. Maar ondanks alle heisa kon de gemeente ook heel wat realiseren. Jeugd, sport en veiligheid zijn thema’s die meermaals terugkomen.