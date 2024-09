De legislatuur 2018-2024 in Geraardsbergen

Ja, dé grote schok van de afgelopen legislatuur was natuurlijk het onverwachte politieke afscheid van burgemeester Guido De Padt. Omwille van gezondheidsproblemen moest hij per direct zijn ambt neerleggen en nam partijgenoot Ann Panis het roer over. Op het vlak van beleid is het een woelige periode geweest voor de inwoners van Geraardsbergen. Het bestuur moest grondig besparen en nam daarvoor enkele onpopulaire beslissingen, zoals de sluiting van openluchtzwembad Den Dok. En ook het kazernedossier ging uitvoerig over de tongen. En actueler dan ooit is de wateroverlast en de nood aan vernieuwing van de eeuwenoude sluizen.