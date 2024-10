Erpe-Mere kon de voorbije jaren enkele grote projecten realiseren en het maakte werk van de verkeersveiligheid in de gemeente. Het heeft een al bij al rustige bestuursperiode achter de rug, al waren er wel veel positiewissels in het bestuur. Eén schepen stapte zelfs over naar Vlaams Belang, de andere ging dan weer met pensioen. Net als de burgemeester.