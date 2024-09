Denderleeuw is een erg dichtbevolkte, en grijze gemeente qua uitzicht. Maar daar wil het gemeentebestuur verandering in brengen. Onder de noemer ‘Denderleeuw in beweging’ lanceerde het bestuur de voorbije jaren verschillende projecten om het dorp aangenamer en groener te maken. En ook veiliger, want in de buurt van het station is er wel eens vaker sprake van overlast en vandalisme.