En die cd&v moest het de voorbije legislatuur doen met slechts 12 miljoen aan investeringsmiddelen. Dat geld ging vooral naar wegenwerken en naar pogingen om het centrum aantrekkelijker te maken. Een beloofde verkoop of renovatie van de pastorie bleef dan weer uit. Maar waar ze allemaal fier op zijn in Buggenhout, dat is hun bos, en dat werd de afgelopen zes jaar een pak uitgebreid.