De legislatuur 2018-2024 in Beveren

Vanaf 1 januari volgend jaar spreken we niet meer over Beveren, maar over Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De fusie is dan ook de belangrijkste beslissing van de afgelopen legislatuur, om niet te zeggen de belangrijkste beleidsbeslissing van de recente geschiedenis van Beveren. De voorbije jaren investeerde het bestuur zwaar in het eigen patrimonium. Zo kwam er een groot administratief centrum en politiehuis bij. Er ging veel geld naar onderwijs, sportverenigingen, en woonzorgcentra. En ook twee gewestwegen werden vernieuwd. Maar betaalbaar wonen en open ruimte zullen een uitdaging blijven.