Al bij al beleefden de inwoners een rustige legislatuur in de gemeente. Het bestuur maakte werk van een veilige mobiliteit. Er werd 11 miljoen euro gepompt in de renovatie van het Kasteel van Berlare. En het gemeentebestuur investeerde ook in de uitstraling van het Donkmeer. En dat maakt Berlare 'hot' voor investeerders. Bouwpromotoren hebben hun oog laten vallen op de prachtige omgeving rond het Donkmeer.