De legislatuur 2018-2024 in Aalst

Burgemeester Christoph D'Haese haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen meer dan 11.000 voorkeurstemmen. Hij is de te kloppen man. De grootste uitdager wordt Vlaams Belang. Zij scoorden in juni het hoogst in Aalst. Veiligheid is dan ook een belangrijk verkiezingsthema in de stad. Al stond de voorbije legislatuur vooral in het teken van het omstreden criculatieplan. Op sportief vlak kwam er een gloednieuw zwembad bij, Aquatopia. Maar met Eendracht Aalst is de populairste sportclub wel verdwenen. Enkele andere grote projecten lijken dan weer niet van de grond te raken.