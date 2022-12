De laatste taak van burgemeester De Waele? Lintje doorknippen van vernieuwd AC Erpe-Mere

De stad Sint-Niklaas heeft dan weer subsidies gekregen van de Vlaamse overheid om drie sites in de ballonstad te ontharden. Het gaat over de Houtbriel, de speelplaats van de middelbare school Forum Da Vinci, en de site aan turnkring Kracht en Geduld. De stad krijgt zo'n 245 duizend euro om die drie plaatsen te ontdoen van bijvoorbeeld beton of klinkers. Want momenteel is er weinig of zelfs geen groen aanwezig op die plaatsen. Het water kan daardoor ook moeilijk de bodem infiltreren. Dat wilt de stad nu dus aanpakken. In het voorjaar gaan de werken van start.