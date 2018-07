De komende weken vergroot de kans dat u op overstekend wil botst

Het is volop paarseizoen voor de reeën en dat betekent dat we gaan moeten opletten tijdens het rijden. Tijdens de bronstperiode zijn de reeën nog meer op pad dan anders, wat de kans op ongevallen doet toenemen. Ze zijn zo jachtig deze periode, dat ze zomaar kunnen oversteken. De Hubertus Vereniging Vlaanderen, dat is de Vlaamse jagersorganisatie, vraagt alle chauffeurs om goed op te letten in het verkeer. De reeën doen het bovendien goed, ook in onze regio groeit hun aantal.