Het muziekfestival Crammerock in Stekene gaat niet door. Door het coronavirus is de organisatie genoodzaakt de editie van dit jaar af te gelasten. Enkele minuten geleden maakte de organisatie de beslissing wereldkundig. “De organisatoren van Crammerock kregen de afgelopen weken steeds meer de vraag of het sympathieke festival dit jaar al dan niet zou doorgaan”, staat er in een mededeling te lezen. “Maar helaas moeten we festivalminnend Vlaanderen vandaag teleurstellen: ook Crammerock gaat dit jaar niet door.” Alle massa-evenementen zoals grote festivals zijn tot en met 31 augustus verboden in België. En als de corona-epidemie positief evolueert zouden ze heel misschien weer mogelijk kunnen worden vanaf 1 september. “Dat het in coronatijden bijna onmogelijk zou worden om een evenement met 50 muzikale topacts, 500 enthousiaste vrijwilligers en vooral 35.000 bezoekers te organiseren, daar waren de organisatoren zich in de huidige omstandigheden ook altijd heel erg van bewust. Maar zolang er hoop leefde, gaf de organisatie zichzelf de tijd om tot een goede, welafgewogen beslissing te komen, rekening houdend met alle aspecten. Helaas zijn er voor Crammerock nog te veel onzekerheden om een evenement met 35.000 bezoekers op een kwalitatieve en veilige manier te organiseren in minder dan twee maanden tijd. Dat heeft de organisatoren doen beslissen dat een volwaardige 30ste editie van hun festival een jaar uitgesteld wordt, naar vrijdag 3 en zaterdag 4 september 2021.” Meer zo meteen, in het TV Oost Nieuws.