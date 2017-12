Nieuws De Keuze van Kristof: "Het jaar van de Parelvissers"

We zijn aanbeland bij onze eindejaarsreeks 'De Keuze van de Redactie'. Na twee zwaardere onderwerpen de afgelopen dagen is het nu tijd voor euforie in de sport. De Parelvissers, het groepje wielrenners rond Greg Van Avermaet beleefde een absoluut topseizoen. Greg won verschillende klassiekers waaronder Parijs-Roubaix. Oliver Naesen werd Belgisch kampioen. En Stijn De Bock deed hetzelfde, maar dan bij de eliterenners zonder contract. Het leverde mooie en ontroerende zegebeelden op, die mijn collega Kristof Meul voor u op een rijtje heeft gezet.