Nieuws De Keuze van Hannelore: Asbest, de stille doder

Ook op kerstavond sluiten we ons Nieuws af met onze eindejaarsreeks 'De keuze van de redactie'. Journaliste Hannelore De Decker verdiepte zich in de asbestproblematiek waarmee vooral Sint-Niklaas het voorbije jaar te maken kreeg. Zo ontstond er heel wat ophef rond het bedrijf SVK. Maar ook op een aantal andere plaatsen in onze regio was het er heel wat te doen rond het gevaarlijke goedje.