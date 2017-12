De Keuze van Bavo: Het jaar van Waasland-Beveren en Sporting Lokeren

Voetbalclub Eendracht Aalst overweegt klacht in te dienen tegen Dender, na de derby tussen beide ploegen van vorig weekend. Na het affluiten vernielden enkele Denderfans onder meer de omheining met lichtreclame in het Pierre Cornelis-stadion. Ook enkele spelers van Dender sprongen nadien op die omheining. Voor de start van de wedstrijd werd ook de middenstip uitgegraven, en was er een inbraak in de omroepcabine. Aalst gaat nu de schade berekenen. Als dat bedrag aanzienlijk is, dan wil de club een schadevergoeding eisen van Dender.