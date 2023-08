In Beveren is Frans Van Hoof overleden. Van Hoof was voorzitter van KSK Beveren van 1997 tot 2007. Daarnaast was hij onder meer actief als algemeen directeur van Pioneer Europe, jarenlang hoofdsponsor van geel-blauw. Zijn grootste succes was het behalen van de bekerfinale in 2004, met Europees voetbal tot gevolg. Frans Van Hoof overleed vorige vrijdag op 82-jarige leeftijd. De uitvaart vindt nu vrijdag om 11 uur plaats in rouwcentrum Melis in Beveren.