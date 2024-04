De Sint-Rafaëlschool doet er alles aan om Mohamed en Husein in ons land te houden. Het gezin van de twee Irakese kinderen heeft te horen gekregen dat ze ons land binnenkort moet verlaten. Terwijl het gezin hier al helemaal ingeburgerd is. De kinderen gaan al jaren naar school, één van hen gaat ook naar de scouts in Rupelmonde. Terugkeren naar Irak is geen optie. Want Mohamed en Husein kunnen amper Arabisch, en hebben ook ook aangepast onderwijs nodig dat in Irak niet bestaat.