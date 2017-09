We nemen u mee naar een verlaten huis in Kalken, bij Laarne. Het is een heel gegeerd decor voor fotografen die leegstaande gebouwen en verlaten plekken in beeld brengen. Het huis is al zo'n tien jaar onbewoond. Waar de eigenaar precies naartoe is, weet niemand. De meubels en de rest van de inboedel staan er nog bij alsof de bewoners nog maar pas zijn vertrokken. En ondertussen neemt de natuur het huis stilaan over.