In tweede amateur A is het Vigor Wuitens Hamme dat in vieze papieren zit. Na 18 duels zag de balans er als volgt uit. 13 nederlagen, drie gelijke spelen en amper twee overwinningen. Amper negen punten dus en de allerlaatste plaats in het klassement. Vanmiddag ontvingen de Wuitens Harelbeke dat in de stand exact 20 punten meer telde. Wij stuurden Sam Van Gysegem naar de Sportpleinstraat.