Wij gingen vandaag eens kijken in Hulst. Daar was het vandaag bijzonder rustig. Al had dat ook veel met het weer te maken. Het grootste probleem lijkt vooral het verschil in regelgeving tussen België en Nederland. De winkels zijn daar wel open, toch mag er ook daar niet gefunshopt worden. Winkelen doe je er best alleen en dus zeker niet in bubbels zoals bij ons.