Voorlopig blijft het totale aantal nieuwe besmettingen in ons land verder dalen. Ook het aantal overlijdens en de ziekenhuisopnames blijven afnemen. In de ziekenhuizen in onze streek blijven de COVID-opnames schommelen. Vandaag neemt het totale aantal patiënten opnieuw toe, met 8 zelfs. In de ziekenhuizen van Aalst is de toename het grootst, maar ook in het AZ Nikolaas zijn er opnieuw 4 positieve patiënten meer dan gisteren. Op de afdeling Intensieve Zorg is er dan weer een daling. In totaal zijn er 4 COVID-patiënten minder. De daling is het grootst in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde.