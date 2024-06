De één zijn brood is de andere zijn dood. Zonnebankcentra zien veel volk door kwakkelweer, ijsjesverkopers de helft minder

"De bewoners van Hof ter Staede worden wél goed behandeld". Dat zegt directeur Wim Nieuwlandt. Dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden in de flats, of dat de bewoners geen eten krijgen, is niet helemaal waar. zegt hij. Er zijn problemen geweest, maar die zijn nu aangepakt. Het is onterecht dat het agentschap Zorg en Gezondheid Hof ter Staede wil sluiten, zo klinkt het. De directeur gaat dan ook in beroep. Vanmorgen was hij met een groep bewoners op uitstap in Mechelen.