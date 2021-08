De deelsteps zijn terug in Aalst

De elektrische deelsteps zijn terug van weg geweest in Aalst. In totaal komen er in de stad zo'n 300 steps bij, op verschillende plaatsen. Twee jaar geleden werd de step ook al eens geintroduceerd in Aalst. Maar het bedrijf dat de steps verhuurde werd overgenomen, en daardoor verdwenen ze weer. Nu gaat een Nederlandse speler het proberen in Aalst. Het bedrijf heet Dott en verhuurt al deelsteps in grootsteden als Londen en Parijs. Nu al staan er 150 steps verdeeld over het stadscentrum en deelgemeente Erembodegem. Volgende week komen er nóg 150 steps bij. Voor de veiligheid kunnen enkel volwassenen gebruik maken van de step, en de maximumsnelheid is 25 kilometer per uur.