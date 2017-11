Nieuws De Croo wil expertise van Newtec gebruiken om treinen met Wifi uit te rusten

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo heeft gevraagd aan technologiebedrijf Newtec uit Sint-Niklaas om te onderzoeken of wifi op Belgische treinen technologisch haalbaar en betaalbaar is. De Croo wil al langer internet op treinen, maar zijn voorstel stuitte vorige maand nog op een njet bij de NMBS. Bij Newtec bewijzen ze dat het wel degelijk kan, zegt De Croo. De minister was vandaag, op de Dag van de Ondernemer van Unizo, op bezoek bij het Sint-Niklase bedrijf.