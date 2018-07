Leo Mares, korpschef van de politiezone Waasland-Noord is opgetogen met het politieakkoord in de Benelux, al blijft het volgens Mares wel wachten op richtlijnen voor heel Europa. In het akkoord, dat deze ochtend is afgesloten, zijn nieuwe afspraken vastgelegd zodat de politiediensten van de verschillende landen beter kunnen samenwerken. Zo zullen criminelen die op de vlucht gaan richting Nederland of Luxemburg het een pak moeilijker hebben. Agenten zullen de gangsters nu ook voorbij de grens kunnen blijven achtervolgen. Belangrijke info over de criminelen zullen ze ook kunnen delen.