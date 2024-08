De Coöperatie trekt naar kiezer met lijsttrekkerstrio in Lede

In Lede heeft De Coöperatie dan weer hun lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Coöperatie bestuurt momenteel mee in Lede, met twee zitjes in de gemeenteraad. Hun ambitie voor oktober is dan ook om opnieuw in de meerderheid te zetelen, en het aantal zitjes al zeker te verdubbelen. De lijst is een mix van ervaren rotten met een aantal nieuwe gezichten. Al zoekt de partij nog iemand onder de 30 jaar om de jeugd te vertegenwoordigen. En opvallend: de partij trekt niet met één, maar met drie lijsttrekkers naar de kiezer. Huidig schepen Franky Van Gyseghem, OCMW-boegbeeld Daisy De Grauwe en gemeenteraadslid Peter Venneman delen samen de eerste plaats.