Nieuws De Cel Vermiste Personen zoekt in Wetteren opnieuw naar de vermiste Jean Vercarre (68)

Er wordt weer gezocht naar Jean Vercarre. De Cel vermiste personen graaft momenteel in de tuin van de voormalige woonplaats van zijn voormalige partner Rolande VR. aan de Zuidlaan in Wetteren. Zij is nog steeds de hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond de 68-jarige Vercarre. De man uit Wetteren is al sinds juni 2016 spoorloos. Eerder werd er onder andere in Wetteren, Beveren en in de Ardennen al gezocht naar Vercarre. Een uitgebreid verslag vanavond in ons TV Oost Nieuws om 18.30u.