De Casino in Sint-Niklaas alweer dicht na coronabesmetting

Twee weken na de heropening moet Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas opnieuw de deuren sluiten voor het publiek. Oorzaak is een coronabesmetting bij één van de medewerkers. Om de veiligheid van het team en het publiek te waarborgen zegt De Casino deze moeilijke beslissing te moeten nemen. Het uitverkochte concert van Philemon & Friends, dat gisteravond had moeten plaatsvinden, werd geannuleerd. Ook het café is voorlopig gesloten. Alle medewerkers worden momenteel getest op covid-19. Wie tickets heeft gekocht voor concerten de komende weken, die wordt door De Casino gecontacteerd.