De boterhammentent op de Lokerse Feesten: "Wij zijn het 'smeersel' van het vrijwilligerswerk"

Om de Lokerse Feesten in goede banen te leiden, kan de organisatie tien dagen lang rekenen op meer dan duizend vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat zij altijd voldoende energie hebben, kunnen zij elke avond terecht in de boterhammentent. Voor een boterham, een soepje of een Lokerse paardenworst. Maar ook voor een gezellige babbel. En dat met veel liefde gemaakt door vrijwilligers, voor de vrijwilligers.