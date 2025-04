De Berendries, helling uit de Ronde Van Vlaanderen, tijdelijk afgesloten voor wegenwerken

Intussen is de Berendries in Brakel tijdelijk afgesloten door een barst in het wegdek. Daardoor is er een gat in de ondergrondse waterleiding. De Berendries ligt op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Maar de organisatoren stellen het publiek gerust: tegen morgen is de dringende herstelling in orde en zou de helling een nieuw laagje asfalt moeten gekregen hebben. De passage voor de wielertoeristen op zaterdag en de profs op zondag komt dus niet in gevaar.