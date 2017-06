Sport De Belgian Cats, met Ann Wauters, hebben nog maar eens gestunt

embed

De Belgian Cats hebben nog maar eens gestunt. De Belgische vrouwenploeg in het basket schakelde vanmiddag in de kwartfinales van het EK Italië uit. Een historische zege, want voor het eerst in de geschiedenis gaan de Cats naar de halve finale. Door de zege hebben ze meteen ook hun ticket op zak voor het WK. Eén van de uitblinkers vanmiddag was alweer Ann Wauters uit Sint-Gillis-Waas. We hadden haar zonet, kort na de stuntzege, aan de telefoon.