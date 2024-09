We blijven even in Kruibeke, want daar zijn vanmorgen een vijftiental kunstliefhebbers te voet vertrokken, richting Antwerpen. Dat deden ze, vergezeld door een badkoets. Die badkoets komt uit een schilderij van James Ensor. De kunstenaar overleed 75 jaar geleden, hij wordt volgende week gevierd met tentoonstellingen in het KMSKA. En om daar aandacht aan te schenken wordt de koets te voet overgebracht.