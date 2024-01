De Aziatische tijgermug wordt steeds vaker gespot. “Vorig jaar zowat verdubbeld in aantal”

In Mespelare bij Dendermonde merkten buurtbewoners dat een treurwilg, die er mogelijk al goed 100 jaar in het veld staat, gisteren plots tegen de vlakte was gegaan. Aanvankelijk dacht iedereen aan de rukwinden van de storm Isha, die er de voorgaande uren was gepasseerd, maar uit nader onderzoek bleek dat de stam onderaan voor meer dan de helft was doorgezaagd. De stad bevestigt dat er geen vergunning is afgeleverd voor het vellen van de boom, en is een onderzoek gestart.