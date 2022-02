Een zucht van verlichting vanochtend in het basisonderwijs, want leerlingen tussen 6 en 12 jaar moeten geen mondmasker meer dragen op school. In december vorig jaar werd de mondmaskerplicht nog ingevoerd om de coronabesmettingen op school een halt toe te roepen. Nu de cijfers de goede kant opgaan is het weer tijd om te versoepelen en mogen de maskers weer af. Dat is niet alleen veel comfortabeler voor de leerlingen zelf. Het is ook gewoon beter om te leren lezen en articuleren. En de leerkrachten vinden het weer fijn om de snoetjes van hun kinderen te zien.