De 14-jarige Aya is de nieuwe kinderstadsdichter van Sint-Niklaas

Vanaf vandaag zwaait de 14-jarige Aya de plak als kinderstadsdichter in Sint-Niklaas. Twee jaar lang zal Aya gedichten schrijven over belangrijke gebeurtenissen in de stad, zoals de ballonfeesten en de komst van Sinterklaas. Aya haalde het van 5 andere finalisten. En in totaal deden 62 jongeren mee met de wedstrijd. Zij stuurden meer dan 100 eigen geschreven gedichten in. Aya's winnend gedicht heet 'Tijdreis', en gaat over hoe ze in de stad opgroeit. Wie het gedicht van Aya graag eens zou willen lezen, het hangt morgen in het groot aan de buitenkant van de bibliotheek in Sint-Niklaas