Het is nog wat vroeg, maar in Denderleeuw hebben ze vandaag al de liefde gevierd. Vrijdag is het Valentijn, en de feestdag van de liefde, is er niet alleen voor de jonge tortelduifjes, maar evengoed voor oudere mensen. Het gemeentebestuur van Denderleeuw organiseerde daarom een Valentijnsconcert voor senioren. Met cupido Davy Gillis op het podium.