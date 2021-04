Een samenwerking tussen voetbalclubs KAV Dendermonde en KV Sint-Gillis is nog niet van de baan. Dat benadrukt het bestuur van KV Sint-Gillis. Gisteren vertelden we u dat de gesprekken tussen de eersteprovincialers voor een fusie afgesprongen zijn. Het stadsbestuur van Dendermonde hoopt dat beide clubs toch nog een akkoord vinden, anders dreigt KAV Dendermonde op langere termijn zonder stadion te vallen. Ook KV Sint-Gillis is naar eigen zeggen één grote club in Dendermonde genegen. Daar klinkt het dat er al akkoorden waren over onder andere de naamswijziging, de kledijleverancier en een gezamenlijke verzekering. Maar het grootste struikelblok is en blijft de vzw, zegt Frank Hofman, voorzitter van KV Sint-Gillis.