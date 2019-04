David Van Hoywegen neemt plaats in van Frank Magerman bij VW Hamme

Sportief manager David Van Hoyweghen is tot het einde van het seizoen nu ook hoofdtrainer bij Vigor Wuitens Hamme. Van Hoyweghen neemt over van Frank Magerman die door de aanhoudende slechte resultaten aan de kant is gezet. Met nog drie speeldagen te gaan, is Hamme verzeild geraakt in een felle degradatiestrijd. Het bestuur van de club hoopt nu dus op een schokeffect om de club alsnog in tweede amateurliga te houden. Van Hoywegen leidt vanavond al zijn eerste training. De Wuitens spelen nu zondag thuis tegen Vosselaer.