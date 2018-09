David Van de Steen stelt nieuw boek voor: "Overlever van de Bende van Nijvel"

In Aalst is vrijdagavond het nieuwe boek van Bende van Nijvel-slachtoffer David Van de Steen voorgesteld. "Overlever van de Bende van Nijvel" heet het. Van de Steen schreef het boek samen met auteur Annemie Bulté. De twee stelden het werk voor aan een tot de nok gevulde Utopia, de nieuwe bibliotheek van Aalst. Onder de aanwezigen ook heel wat ex-speurders, zoals de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch. Maar ook oud-politiemannen, slachtoffers van de Bende en regisseur Stijn Coninx. Want een groot deel van het boek gaat over het draaien van de film Niet Schieten, die woensdag in avant première gaat. In het boek laat Van de Steen ook personen aan het woord die de overval op de Delhaize in Aalst van dichtbij hebben meegemaakt.