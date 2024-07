David Van de Steen komt op voor N-VA Aalst tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Nog nieuws uit het kamp van N-VA, maar dan uit Aalst. Daar komt David Van de Steen op voor de lokale afdeling van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat heeft TV Oost Nieuws vernomen uit goede bron. Van de Steen is één van de bekendste slachtoffers van de Bende van Nijvel. Bij de aanslag in 1985 op de Delhaize-parking in Aalst verloor hij zijn zus en zijn ouders. Zelf werd hij zwaar gewond. Van de Steen toonde zich altijd kritisch voor justitie en politiek. Welke plaats hij krijgt op de lijst, is nog niet bekend. N-VA zit al jaren in de meerderheid in de ajuinstad en levert met Christoph D'Haese de burgemeester. Het partijbestuur van N-VA Aalst komt eerstdaags samen om de kandidatuur van Van de Steen en enkele andere nieuwe kandidaten officieel te bekrachtigen.