David Spildooren uit Sint-Niklaas leverde met vlucht van 1.120 kilometer de beste internationale prestatie in het ballonvaren

Heel wat sportclubs kijken met een bang hartje naar de komende winter. Want de exploderende energiekosten maken het ook voor hen bijzonder lastig. Daarom proberen ze te besparen waar kan. Door bijvoorbeeld verwarming uit te schakelen, of hun leden te vragen minder lang of gewoon niet op de club te douchen. Dat doen ze ook bij voetbalclub Eendracht Houtem. Want hun energiefactuur is ten opzichte van vorig jaar vervijftienvoudigd! Veel clubs vrezen dan ook dat ze in de problemen zullen komen.