David Geeroms uit Ninove is al jaren soigneur van Evenepoel: "Het blijft kippenvel geven"

David Geeroms uit Ninove is nog altijd aan het nagenieten van de gouden medaille van Remco Evenepoel op de Olympische Spelen in Parijs. Geeroms is al jarenlang de vaste soigneur van de renner uit Schepdaal. Zowel Remco als David waren eventjes weer thuis om zich voor te bereiden op de wegrit van dit weekend. Maar op dit moment zitten ze alweer in de auto richting Parijs. Wij mochten voor dat vertrek nog even op bezoek bij de man met de gouden handen.