Dat vuurwerk schadelijk is, blijkt in Lede, terras getroffen

Hoe gevaarlijk vuurwerk wel kan zijn bleek afgelopen nacht in Lede. Daar gooiden onbekenden vuurwerk in een tuin waardoor het op een terras terechtkwam .De bewoners werden opgeschrikt door een luide knal. Toen ze gingen kijken vonden ze resten van een vuurwerk en bleken enkele tegels kapot of beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie kwam ter plaatse, de burgmeester laat weten dat er een onderzoek loopt. Voorlopig zijn nog geen daders opgepakt.