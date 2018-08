Dashcambeelden: Auto zwalpt over N42, aanrijding nipt vermeden

Frappante beelden vanop de N42 tussen Wetteren en Zottegem. Dat is het minste wat je hierover kan zeggen. Een dashcam registreerde hoe een wagen letterlijk over de gewestweg zwalpt. Een frontale botsing met een tegenligger kan maar nipt vermeden worden. Van de witte lijnen die het rijvak afbakenen trekt de man of vrouw achter het stuur zich ook bitter weinig aan. Had de bestuurder van de auto teveel gedronken, was hij of zijn niet goed wakker of is dat een voorbeeld hoe gevaarlijk sms'en achter het stuur wel niet kan zijn. De eigenaar van de wagen met ingebouwde dashcam vond het alvast zijn plicht de beelden openbaar te maken.