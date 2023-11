In het darts maakt Aalstenaar Andy Baetens zich klaar voor het WDF-wereldkampioenschap op Lakeside. Als nummer 1 op de WDF-ranglijst is Baetens de topfavoriet voor het WK. De wereldtitel zou de bekroning zijn op een fantastisch seizoen. Want zijn ambitie is duidelijk: Baetens wil profdarter worden. Die droom zou volgend jaar in vervulling kunnen gaan.