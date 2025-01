Darts: Andy Baetens uit Aalst vanavond oog in oog met wereldkampioen Luke Littler

Darter Andy Baetens neemt het vanavond op tegen de 18-jarige wereldkampioen Luke Littler. Baetens wist zich woensdag te plaatsen voor de hoofdtabel van de Winmau World Masters. Dat is het eerste grote belangrijke televisietornooi van het jaar. De Aalstenaar komt dus meteen oog in oog te staan met Littler. Het dartsfenomeen van 18 werd begin januari nog wereldkampioen. In het verleden wist Baetens al drie keer te winnen van Littler. Iets na 11 uur vanavond weten we of 'The Beast from the East' kan stunten en kan doorstoten naar de achtste finales.