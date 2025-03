Darkwater3m over resultaten PFAS-bloedonderzoek 3M: "Verjaringstermijn komt gevaarlijk dichtbij"

Burgercollectief Darkwater3M is niet te spreken over het onderzoek. Het stelt zich in de eerste plaats vragen over de betrouwbaarheid ervan. De steekproef zou volgens hen genomen zijn op een te klein percentage van het aantal omwonenden, namelijk 10 procent. En de huidige normen zijn niet streng genoeg. Daarbovenop vindt het ook dat de Vlaamse overheid een vals signaal geeft aan de omwonenden. Want wie niet op tijd een claim indient bij de rechtbank, die kan in de problemen komen door de verjaringstermijn.