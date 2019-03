Dansformatie Trinxx oefent voluit voor finale van Holland's Got Talent

Iets anders nu. Kent u Trinxx nog, met Sint-Niklazenaar Bert Van Compernolle in de rangen? U weet wel, die drie mannen die spectaculair dansen op naaldhakken en daarmee heel wat lof oogsten in Nederland. Op 16 maart staan ze bij onze noorderburen in de finale van Holland's Got Talent. Ze zijn zich nu volop aan het voorbereiden voor hun finale-act. En die belooft heel spectaculair te zijn, zo kon onze ploeg vaststellen tijdens één van de laatste trainingen.