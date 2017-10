Sport Danny De Bie aan de kant gezet bij Hamse Marlux-Napoleon Games

Veldrijden dan. Danny De Bie is niet langer de ploeg-leider van Marlux-Napoleon Games. De Bie wordt opzij geschoven door manager Jurgen Mettepenningen. De renners van Marlux-Napoleon Games zijn belabberd aan het nieuwe veldritseizoen begonnen, met amper één podiumplaats in vijf tv-crossen. De Bie betaalt het gelag nu, en moet opkrassen bij de Hamse formatie. Voorlopig neemt Angelo De Clercq, zoon van ex-ploegleider Mario De Clerq de taken van De Bie over.