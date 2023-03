Dankzij jullie steun heeft Danou (11) uit Beveren haar rolstoelfiets

De 11-jarige Danou uit Melsele fietst enorm graag. Maar ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een dure rolstoelfiets nodig had. Want de bakfiets waar ze in zat, werd te klein. Maar zo'n rolstoelfiets is erg duur. De ouders van Danou hadden daarom een benefietactie op poten gezet en die via TV Oost Nieuws in de kijker gezet. En dankzij jullie massale steun is hun doel meer dan behaald. De eerste testritjes waren dan ook een succes. Volgens mama Debbie is Danou erg gelukkig met haar fiets. Ze wil dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de steunactie.

U kan de reportage van in januari bekijken via deze link: bit.ly/rolstoelfietsdanou